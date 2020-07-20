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17:51 20.07.2020

"Киевстар" запускает новый тарифный план для абонентов старшего поколения

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"Киевстар" запускает новый тарифный план для абонентов старшего поколения

Мобильный оператор компания "Киевстар" запускает новый тарифный план для абонентов старшего поколения, которые активно пользуются мобильным интернетом или хотят его освоить – "Интернет для родителей".

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, новый тарифный план стал частью тарифов, которые "Киевстар" создал для абонентов старше 60 лет и в которые уже входят "Звонки для родителей".

"После запуска тарифа только для звонков мы получили много положительных отзывов от людей почтенного возраста. Сейчас тарифом "Звонки для родителей" уже пользуется более 100 тыс. клиентов. Но были и те, кто просил более доступный по цене тариф с мобильным и фиксированным интернетом. Поэтому мы решили развивать линейку тарифов для лиц от 60 лет, в которых стоимость будет меньше, чем в большинстве других коммерческих предложениях", – цитирует пресс-служба директора по маркетингу "Киевстар" Павла Данимана.

Отмечается, что в тарифе "Интернет для родителей": 6 тыс. Мб мобильного интернета и безлим на популярные социальные сети и мессенджеры, безлим для звонков в сети "Киевстар" и 60 минут на номера других операторов и за рубеж. Кроме того, без дополнительной платы абоненты смогут пользоваться фиксированным интернетом от "Киевстар". Стоимость тарифа – 100 грн в месяц.

Для того, чтобы подключить тариф, нужно: быть абонентом "Киевстар" в возрасте от 60 лет; пользоваться услугами оператора не менее трех месяцев; лично посетить один из фирменных магазинов оператора с паспортом и идентификационным кодом, чтобы оформить договор.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #тарифы
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