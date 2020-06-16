Телеком

14:24 16.06.2020

Рада намерена разрешить госорганам пользоваться облачными услугами

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Рада намерена разрешить госорганам пользоваться облачными услугами

Верховная Рада Украины намерена создать условия для обработки и защиты данных при использовании технологии облачных вычислений и определить особенности использования облачных услуг органами государственной власти.

За соответствующий законопроект № 2655 в первом чтении на заседании парламента во вторник проголосовало 280 народных депутатов.

Указанный документ определяет правила, по которым госорганы, местные власти и госпредприятия смогут пользоваться облачными услугами, а также вводит в действие перечень поставщиков облачных услуг, который предлагается вести Кабинету министров.

Кабмин также определен как орган, который устанавливает требования к поставщикам каждого вида облачных и сопутствующих услуг, которым предоставитель должен соответствовать для включения в перечень.

К облачным услугам, согласно законопроекту, относятся: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS), программное обеспечение как услуга (SaaS) и безопасность как услуга (SECaaS), а также другие услуги, соответствующие определению облачных услуг.

По мнению авторов документа, принятие проекта закона будет способствовать активизации работ по внедрению новейших информационно-коммуникационных технологий в публичном секторе, что позволит создать условия для эффективного использования государственных ресурсов в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Украине.

"В случае хотя бы частичной реализации стратегии Cloud First (примерно 50% потребностей в ИТ сфере будет удовлетворяться за счет облачных услуг, а не капитальных инвестиций), совокупная экономия может достичь 40 млрд грн за период 2020-2024 годы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа также убеждены, что его принятие и реализация будут способствовать экономии средств госбюджета и возможностям их перераспределения, в том числе на реализацию проектов электронного управления, проектов дистанционного обучения и обеспечения большей доступности государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также поступлению в Украину более 10 млрд грн частных инвестиций в ближайшие пять лет.

Законопроект предлагает на законодательном уровне:

- определить понятия"облачных вычислений", "облачных услуг", "поставщика облачных услуг", "пользователя облачных услуг", "облачных ресурсов", а также "центра обработки данных (ЦОД)";

- ввести в терминологию украинского законодательства определения и перечень облачных услуг, способы их предоставления, установить требования к поставщикам облачных услуг для публичных заказчиков;

- установить правовые основы предоставления облачных услуг;

- определить особенности предоставления и потребления облачных услуг госорганами, органами местного самоуправления, а также особенности обработки персональных данных и защиты информации при предоставлении облачных услуг.

Как сообщалось, генеральный директор "Microsoft Украина" Ян Питер де Йонг (Jan Peter De Jong) в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что принятие закона об облачных услугах (законопроект 2655) - важный шаг для развития страны.

В свою очередь генеральный директор компании De Novo Максим Агеев отметил, что идея перехода на облачные модели ИТ-сервисов для госсектора носит стопроцентно трансформационный характер, способный не просто изменить, а взрывным образом улучшить процесс цифровизации экономики и является шансом для Украины сократить цифровой разрыв с передовой частью мира.

Теги: #госорганы #it #рада #облако
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