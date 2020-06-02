Провайдер "Воля" просит Киберполицию расследовать факт DDoS-атак на его харьковские сервера

Кабельный провайдер "Воля" (Киев) обратился в Киберполицию по факту фиксации DDoS-атаки на харьковские сервера компании, продолжающейся с 31 июня, сообщила пресс-службы провайдера во вторник.

"Три дня - с 31 мая по сегодня включительно - инфраструктура "Воля" в Харькове подвергается кибератакам. Сначала они совершались только на абонентские подсистемы, позже перешли на телекоммуникационную инфраструктуру. В результате более 100 тыс. абонентов ощутили проблемы в пользовании интернетом, IPTV, мультиэкранной платформой и цифровым телевидением", - заявили в компании.

Суммарно полное отсутствие доступа к сервисам "Воли", по данным провайдера, длилось 12 минут 31 мая, 45 минут 1 июня. Также была зафиксирована атака на веб-сайт volia.com, но ее удалось нейтрализовать.

"DDoS-атаки были массивными и хорошо организованными. Тип атаки - UDP флуд и переполнение емкости каналов с трафиком объемом более 200 Гб. UDP - это протокол, который используется для онлайн потоковых сервисов - стримминг, телефония, видеоконференции и т.д. Атака происходила из десятков тысяч разных IP-адресов по всему миру - США, Малайзия, Тайвань, Вьетнам и т. д.", - подчеркивают в пресс-службе провайдера.

"Воля" обратилась в Киберполицию с заявлением о массированной DDoS атаке на ее инфраструктуру ипередала всю имеющуюся информацию правоохранителям, чтобы те могли расследовать этот инцидент и привлечь виновных к ответственности.

По мнению компании, атаки такого объема имеют своих заказчиков и исполнителей, а иногда за ними следует вымогательство и другие попытки влияния на компанию.

"Поэтому "Воля" твердо заявляет: эти атаки не помогут преступникам достичь своих целей, т.к. компания действует исключительно в рамках законодательства, защищая свой сервис и каждого абонента. Компания пользуется современными системами обнаружения DDoS-атак, блокирует атакуемый хост на уровне ядра сети, предпринимает также и другие меры", - отмечается в сообщении.

В то же время в "Воле" заявили, что не могут быть уверены, что атаки не повторятся, однако делают все возможное, чтобы этого избежать.

Компания "Воля" обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%), частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%). Среди миноритариев - австралийская Warana Capital Pty Ltd (5,6%) и OL Group Ltd (8,4%, Каймановы о-ва).