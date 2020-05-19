Рада внесла изменения в закон о системе иновещания, обязав МПИУ согласовывать программную политику с уполномоченным органом

Верховная Рада законодательно закрепила согласование программной политики государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (МПИУ) с уполномоченным органом.

За соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон "О системе иновещания Украины" (относительно программной политики и территории распространения)" №2521 во втором чтении и целом на заседании парламента во вторник проголосовал 231 народный депутат.

Законопроект вносит изменения в ст.7 закона "О системе иновещания Украины", согласно которым МПИУ должно согласовывать программную политику с Уполномоченным органом.

Как отмечается в законопроекте, программы МПИУ производятся на украинском языке, а также на других языках в зависимости от целесообразности и необходимости использования того или иного языка. МПИУ осуществляет свою деятельность путем создания и распространения информационного продукта каналами спутникового, эфирного наземного аналогового и цифрового вещания, вещания в кабельных сетях, в сети Интернет.

Согласно законопроекту, эфирное наземное аналоговое и цифровое вещание и вещание в кабельных сетях осуществляются исключительно за пределами Украины, кроме случаев вещания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, вещания в районах Украины, которые граничат с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и Севастополя, а также вещание в приграничных районах Украины, граничащих с территорией государства-агрессора или территориями других государств, с которых распространяются программы государства-агрессора путем наземного эфирного и / или цифрового вещания.

Как отмечается в пояснительной записке, цель принятия законопроекта - "устранение факторов, которые негативно влияют на развитие и системы иновещания Украины".