Телеком

18:07 04.05.2020

СЕО "Vodafone Украина" за реализацию коврового покрытия страны 4G-связью вместо точечного покрытия 5G

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СЕО "Vodafone Украина" за реализацию коврового покрытия страны 4G-связью вместо точечного покрытия 5G

Генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G).

"Мое личное мнение: вместо точечного покрытия 5G лучше иметь ковровое покрытие 4G, устранить цифровой разрыв между городами и сельскими территориями и обеспечить скоростной интернет вдоль автомобильных трасс. Если делать выбор между двумя проектами, я однозначно за повсеместный 4G", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Устиновой, для развития 5G должен появиться спрос со стороны промышленных компаний, которые готовы будут роботизировать свои производства, переводить их в автоматический режим.

"Пока в Украине не так много компаний, которые хотя бы задумываются о подобных изменениях", - отметила она.

Устинова также напомнила, что ранее реализованный "Vodafone Украина" совместно с Nokia пилотный проект "Умные дороги" прошел успешное тестирование на базе 4G-сети.

"В дальнейшем планировали провести пробные тесты на базе 5G, но по причине пандемии проект пока приостановлен", - сказала гендиректор.

Устинова подчеркнула, что технология мобильной связи четвертого поколения (LTE, 4G) технологически абсолютно удовлетворяет все потребности украинских абонентов.

"Я рассматриваю 5G больше как решение для автоматизации производства или, например, обеспечения hot-spot покрытия при проведении масштабных массовых мероприятий, где может не хватить 4G-емкости для стриминга. Но это точечные потребности", - сказала она.

Как сообщалось, в марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

 
Теги: #устинова #vodafone
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