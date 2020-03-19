Телеком

11:58 19.03.2020

"Интер" сообщает о случаях мошенничества с использованием бренда телеканала

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"Интер" сообщает о случаях мошенничества с использованием бренда телеканала

Телеканал "Интер" заявил об участившихся случаях интернет-мошенничества с упоминанием телеканала и его ведущих, отмечается в сообщении пресс-службы телеканала, распространенном в четверг.

"Аферисты публикуют рекламу различных товаров и услуг с упоминанием телеканала "Интер" и его ведущих, а также занимаются фишингом – используют бренд телеканала "Интер" для незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей", - отмечается в сообщении телеканала.

Команда телеканала оперативно отслеживает подобные фейки и отправляет информацию в соответствующие органы для блокировки страниц мошенников.

"Официально заявляем: "Интер" и наши ведущие не рекламируют и не продают сомнительные препараты, лекарства, и не предлагают пройти опросы за вознаграждение", - подчеркивает пресс-служба "Интера".

Телеканал призвал зрителей быть бдительными и внимательными и доверять только информации, опубликованной на официальном сайте и страницах телеканала в соцсетях.

Теги: #телеканал #интер
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