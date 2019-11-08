Телеком

15:50 08.11.2019

МГУ запускает информационный телеканал "Украина 24"

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МГУ запускает информационный телеканал "Украина 24"

Телеканал "Украина 24" начнет свое круглосуточное эфирное вещание на всей территории Украины в декабре​ 2019 года, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

Согласно пресс-релизу медиа-холдинга "Медиа Группа Украина", распространенном в пятницу, программная политика и эфирная сетка телеканала "Украина 24" в настоящее время находится в детальной проработке.

«Медиа Группа Украина» объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», молодежный телеканал НЛО TV, телеканал Индиго TV, тематические каналы  «Футбол 1»/«Футбол 2», международные каналы Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2, каналы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма», медиа-агентство полного цикла «Медиа Партнерство Баинг», оператора спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа Oll.tv, продакшн-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ», мультимедийную платформу СЕГОДНЯ – теленовости «Сегодня», сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект  Vogue.UA.

Теги: #мгукраина
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