Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

Советник директора "Медиа Группы Украина" (МГУ) Сергей Логунов назначен директором "Новостной Группы Украина", сообщила пресс-служба МГУ в пятницу.

Ранее, с июля 2014 года до июня 2018 года, он был генеральным продюсером телеканала "112 Украина". С июня 2013 по июль 2014 занимал должность генерального продюсера телеканала UBR.

МГУ отмечает, что Логунов, в частности, будет отвечать за стратегическое развитие всех информационных платформ Новостной Группы и разработку новых форматов информационных программ. До недавнего времени он занимал должность советника директора МГУ.

"Перед НГУ стоят амбициозные и интересные задачи: усиление лидерства в производстве информационного контента, цитируемости и количества эксклюзивной информации, расширение возможностей новостной службы. За последний год команда сделала большую работу по выводу на рынок нового бренда "Украина 24", который за рекордные сроки вышел на топовые позиции среди новостных каналов. Наша задача – обеспечить устойчивое лидерство "Украины 24" и информационных проектов на канале "Украина", усилить существующие форматы и запустить новые. Верю, что впереди яркий путь к достижению новых вершин", - прокомментировал свое назначение Логунов, которого цитирует пресс-служба.

В состав "Новостной Группы Украина" входят: новостная программа "Сегодня" та "Сегодня.Итоги" на телеканале "Украина"; серия программ-расследований и эксклюзивных документальных фильмов; информационный канал "Украина 24"; новостные онлайн-платформы segodnya.ua, ukraina24.segodnya.ua; информационные и лайфстайл-страницы в соцсетях Facebook, Telegram, Instagram, YouTube и Clubhouse.

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Директор "Медиа Группы Украина" - Евгений Бондаренко.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.