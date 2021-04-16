Телеком

14:22 16.04.2021

Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

2 мин читать
Экс-генпродюсер "112 Украина" Логунов стал директором "Новостной Группы Украина"

Советник директора "Медиа Группы Украина" (МГУ) Сергей Логунов назначен директором "Новостной Группы Украина", сообщила пресс-служба МГУ в пятницу.

Ранее, с июля 2014 года до июня 2018 года, он был генеральным продюсером телеканала "112 Украина". С июня 2013 по июль 2014 занимал должность генерального продюсера телеканала UBR.

МГУ отмечает, что Логунов, в частности, будет отвечать за стратегическое развитие всех информационных платформ Новостной Группы и разработку новых форматов информационных программ. До недавнего времени он занимал должность советника директора МГУ.

"Перед НГУ стоят амбициозные и интересные задачи: усиление лидерства в производстве информационного контента, цитируемости и количества эксклюзивной информации, расширение возможностей новостной службы. За последний год команда сделала большую работу по выводу на рынок нового бренда "Украина 24", который за рекордные сроки вышел на топовые позиции среди новостных каналов. Наша задача – обеспечить устойчивое лидерство "Украины 24" и информационных проектов на канале "Украина", усилить существующие форматы и запустить новые. Верю, что впереди яркий путь к достижению новых вершин", - прокомментировал свое назначение Логунов, которого цитирует пресс-служба.

В состав "Новостной Группы Украина" входят: новостная программа "Сегодня" та "Сегодня.Итоги" на телеканале "Украина"; серия программ-расследований и эксклюзивных документальных фильмов; информационный канал "Украина 24"; новостные онлайн-платформы segodnya.ua, ukraina24.segodnya.ua; информационные и лайфстайл-страницы в соцсетях Facebook, Telegram, Instagram, YouTube и Clubhouse.

"Медиа Группа Украина" объединяет национальный эфирный телеканал "Украина", общенациональный информационный телеканал "Украина 24", развлекательный молодежный телеканал "НЛО TV"; тематический телеканал "Индиго TV"; тематические каналы "Футбол 1"/"Футбол 2"; региональные телеканалы "Донбасс", "34 телеканал", "Сигма"; оператор спутникового телевидения Xtra TV; международные каналы Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; мультимедийную платформу "Сегодня" - теленовости "Сегодня" и сайт segodnya.ua; кроссплатформенный проект Vogue UA.

Директор "Медиа Группы Украина" - Евгений Бондаренко.

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

Теги: #логунов #кадры #мгукраина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:35 15.04.2021
Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

Зеленский уволил Назаренко с должности главы Кировоградской ОГА - указ

12:46 15.04.2021
Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

Венедиктова обсудила кадровую перезагрузку украинской прокуратуры с представителями Госдепа и посольства США в Украине

14:20 14.04.2021
Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

Кабмин назначил Любченко главой Госналоговой на 5 лет и Милованова – и.о. гендиректора Нацинвестфонда

14:28 08.04.2021
Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

Экс-замглавы Ивано-Франковской обладминистрации Фербей назначен руководителем аппарата премьера

18:43 06.04.2021
В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

В 2020 году количество кадров в сфере здравоохранения в Украине уменьшилось на 5% - ПРООН

19:43 02.04.2021
Трое из четырех выходцев из НСЗУ допущены до второго этапа конкурса на главу Нацслужбы

Трое из четырех выходцев из НСЗУ допущены до второго этапа конкурса на главу Нацслужбы

11:05 23.03.2021
Наиболее оплачиваемые вакансии в Киеве у руководителей, программистов и риелторов – центр занятости

Наиболее оплачиваемые вакансии в Киеве у руководителей, программистов и риелторов – центр занятости

10:39 23.03.2021
Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

Кабмин уволил госсекретаря Минспорта Перевезенцева

11:15 18.03.2021
Увольнение Жмака может повлиять на рынок грузоперевозок и следующего кандидата на пост главы УЗ - эксперт

Увольнение Жмака может повлиять на рынок грузоперевозок и следующего кандидата на пост главы УЗ - эксперт

15:47 10.03.2021
Экс-депутат от Партии регионов Шипко назначен и.о.директора Национального института рака

Экс-депутат от Партии регионов Шипко назначен и.о.директора Национального института рака

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Исключительно на украинском вещают 12 телеканалов, в эфире "Интера", "К1" и "Украины" доля украиноязычного контента менее 80% – регулятор

Антимонопольный комитет оштрафовал "дочку" Google в Украине на 1 млн грн, в "Google Украина" выясняют детали ситуации

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада одобрила в первом чтении новую редакцию законопроекта о "Дия.City"

CEO Toshiba подал в отставку, компания может получить еще несколько предложений о покупке

Apple может представить новые продукты на мероприятии 20 апреля - СМИ

"Vodafone Украина" в 2020г сократил чистую прибыль в 2,1 раза, увеличила выручку на 14%

Верховный суд отложил до 31 мая рассмотрение иска 112 канала о применении санкций

"Новая пошта" переизбрала набсовет и ввела в него директора Школы HRM

Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи Nuance за $19,7 млрд

Inter Media Group одновременно перевела вещание восьми телеканалов в формат HD

"Нова пошта" открыла автоматизированный сортировочный терминал в Черкассах

"Укртелеком" перевел два дата-центра на архитектуру SDN

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА