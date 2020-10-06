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20:57 06.10.2020

Телеканал "Украина" обвиняет "1+1" в подделке формата The Masked Singer и будет судиться

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Телеканал "Украина" обвиняет "1+1" в подделке формата The Masked Singer и будет судиться

ООО "ТРК "Украина" как правообладатель формата The Masked Singer в Украине обвиняет телеканал "1+1" в подделке формата при съемке программы "Маскарад".

"ТРК "Украина" как правообладатель формата The Masked Singer на территории Украины считает, что пиратское поведение телеканала "1+1" в отношении формата The Masked Singer нарушает права и законные интересы телеканала "Украина". Вопрос о нарушении прав "ТРК "Украина" будет передан в суд. Также телеканал "Украина" обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", - сообщила пресс-служба "ТРК "Украина".

По мнению телеканала "Украина", транслировавшаяся в эфире "1+1" 3 октября 2020 года в 20:20 программа "Маскарад" неправомерно использует все ключевые форматные элементы шоу The Masked Singer.

Права на адаптацию шоу The Masked Singer телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

"Откровенный плагиат со стороны общенационального вещателя, который проиграл открытую борьбу за покупку прав на адаптацию успешного международного формата телеканалу "Украина", нивелирует принципы честной конкуренции на украинском рынке аудиовизуальной продукции, разрушает правовые основы построения цивилизованного рынка авторских прав и международную репутацию Украины как страны, в которой вещатели уважают и защищают права интеллектуальной собственности", - подчеркивают в "ТРК "Украина".

Телеканал "Украина" также обратился к действующему министру культуры и информационной политики Украины, почетному президенту, экс-руководителю медиагруппы "1+1 media" Александру Ткаченко с призывом высказать публичную позицию относительно действий телеканала "1+1" по подделке формата и последствий, которые эти действия будут иметь для международного имиджа страны.

Как отмечают в "ТРК "Украина", еще на этапе анонсирования шоу "Маскарад" компания Fremаntle высказывала опасения относительно возможной подделки каналом "1+1" формата The Masked Singer и обращалась к "1+1 media" с официальным запросом об особенностях шоу, которое планировал производить телеканал.

Теги: #мгукраина #мгу
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