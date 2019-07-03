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18:09 03.07.2019

"Нацкорпус" уличил Кивалова в принуждении к незаконной агитации студентов одесского МГУ

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"Нацкорпус" уличил Кивалова в принуждении к незаконной агитации студентов одесского МГУ

В Одессе националисты вместе с кандидатом в народные депутаты от ВО "Свобода" по округу №135 Сергеем Варламовым уличили кандидата по этому же округу Сергея Кивалова в принуждении к незаконной агитации среди персонала и студентов Международного гуманитарного университета, президентом которого и является Кивалов.

"Националисты вместе с кандидатом в депутаты от 135 округа Сергеем Варламовым разоблачили незаконный избирательный штаб Сергея Кивалова в помещении Международного гуманитарного университета (МГУ). Давление на сотрудников и студентов осуществляется уже давно", - говорится в сообщении партии "Национальный корпус" в Твиттере в среду.

В Telegram-канале "Национального корпуса" указано, что националисты пришли в одесский офис Кивалова из-за "принуждения студентов к агитации и организации незаконного избирательного штаба в университете".

Кивалов – народный депутат в Верховной Раде 8-го созыва, член фракции "Оппозиционный блок". Баллотируется как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу №135 (Приморский район Одессы).

Теги: #нацкорпус #кивалов #агитация #нарушения #мгукраина
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