lifecell анонсирует запуск цифровой карты eSIM

Мобильный оператор компания lifecell запускает услугу оформления eSIM – альтернативу физическим SIM-картам.

Как сообщается в пресс-релизе оператора, eSIM, в частности, будет доступен для следующих гаджетов: iPhones (XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX), iPad (3rd generation, PRO, AIR, MINI 5), Google Pixel (2, 3).

"Инновационность этой технологии заключается в том, что при использовании eSIM, для пользования связью не нужна традиционная физическая SIM-карта, которая вставляется в слот мобильного телефона. Теперь роль физической SIM-карты выполняет чип, который уже инсталлирован производителем смартфона, планшета или другого гаджета. На него загружается профайл номера", - поясняют в lifecell.

Оператор отмечает, что благодаря eSIM-модулю можно настроить использование нескольких номеров в одном телефоне. Для пользования нужным номером нужно будет только выбрать необходимый профиль. Даже если уже используется физическая SIM-карта в слоте своего смартфона, абонент с помощью eSIM может активировать дополнительные номера.

Для того, чтобы начать пользоваться eSIM, необходимо приобрести стартовый пакет "lifecell eSIM" и отсканировать QR-код с ваучера, который находится в стартовом пакете. Для установки и активации eSIM необходимо наличие интернет-соединения.

"eSIM - это важный эволюционный шаг в развитии телеком-отрасли. По нашему мнению, в будущем eSIM полностью заменит физические SIM-карты, так как они более надежны и удобны. С сегодняшнего дня lifecell предлагает своим абонентам это инновационное решение, которое, в первую очередь, заинтересует владельцев последних моделей смартфонов и планшетов Apple, а также флагманских моделей смартфонов Google Pixel", - цитирует пресс-служба компании директора по маркетингу lifecell Дмитрия Дзябуру.

В настоящее время предварительная продажа цифровой SIM-карты уже доступна абонентам на сайте оператора.

Как сообщалось, 1 ноября 2019 года мобильный оператор компания "Тримоб" (дочерняя компания "Укртелекома") совместно с компанией IDEMIA (Франция) также запустил услугу оформления eSIM.