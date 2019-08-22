lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов

Мобильный оператор lifecell запускает в Украине услугу Mobile ID для корпоративных клиентов.

Согласно сообщению пресс-службы оператора, Mobile ID позволит расширить для абонентов lifecell спектр сервисов, доступных с мобильного телефона. В частности, это электронные государственные услуги, онлайн-документооборот на платформах vchasno.ua и document.online, услуги Главного сервисного центра МВД Украины, налоговая отчетность, электронный кабинет налогоплательщика и др.

"Технология Mobile ID тестировалась внутри компании для организации электронного документооборота. С помощью сервиса обмена документами онлайн "Вчасно" сотрудники lifecell оптимизировали работу с подрядчиками, в несколько раз ускорили согласование и подписание документов и значительно упростили бизнес-процесcы", - говорят в компании.

В ней отмечают, что услуга работает независимо от тарифного плана абонента и наличия мобильного интернета - для ее работы достаточно EDGE-покрытия.

Стоимость активации услуги, в которую входит SIM-карта с поддержкой технологии Mobile ID, сертификат АЦСК сроком на один год и плата за пользование услугой в течение первого месяца, составляет 250 грн. Продление действующего сертификата на один год - 150 грн. Абонплата составляет 20 грн в месяц.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

По данным компании, на конец первого квартала 2019 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 6,9 млн пользователей.