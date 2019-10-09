"Киевстар" сделал Mobile ID бесплатной для бизнеса и контрактных абонентов

Мобильный оператор компания "Киевстар" бесплатно включил использование цифровой мобильной идентификации и электронной подписи Mobile ID во все тарифные планы для корпоративных и контрактных абонентов, сообщается на сайте оператора.

Ранее, в зависимости от тарифного плана, плата за услугу составляла 50 грн в месяц.

"Стратегия развития "государства в смартфоне", которую продвигает правительство Украины, способствует появлению новых цифровых услуг. "Киевстар" поддерживает развитие электронных сервисов, поэтому делает услугу Mobile ID более доступной и включает ее во все тарифные планы для контрактных и корпоративных абонентов", - отметил и.о. директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар" Константин Вечер.

Mobile ID позволяет получить доступ к электронным сервисам, например, к кабинету водителя или налогоплательщика просто со смартфона, а также использовать сервис для подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписи

Как отметили в "Киевстаре", предложение бесплатного пользования услугой Mobile ID действует до конца 2020 года.

Для подключения услуги абоненту необходимо заменить SIM-карту на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя в точках выдачи SIM-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованного центра сертификации ключей).

Все пункты выдачи SIM-карт Mobile ID "Киевстар" прошли надлежащую сертификацию, так же, как и сотрудники, ответственные за подключение услуги пользователям.

Как сообщалось, в декабре 2018 года "Киевстар" запустил Mobile ID в открытую эксплуатацию за 50 грн/мес.

В декабре 2017 года "Киевстар" запустил опытную эксплуатацию сервиса Mobile ID, позволяющего проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг Госгеокадастра и "Он-лайн дома юстиции".