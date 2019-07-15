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16:56 15.07.2019

"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

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"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) подключила "электронный кабинет" налогоплательщика к системе идентификации id.gov.ua, которая использует технологию Mobile ID для обеспечения доступа к государственным электронным услугам, сообщил мобильный оператор "Vodafone Украина".

Интеграция Mobile ID позволяет значительно упростить и ускорить процессы взаимодействия с ГФС, обеспечив функцию электронной идентификации личности и услугу квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца.

"Эта технология позволяет заменить связку логин-пароль в любой электронной системе, в которую она интегрирована, а значит, пользователю не нужно придумывать и запоминать новые логины и пароли. Все действия, в том числе электронная подпись, выполняются в мобильном телефоне или смартфоне. То есть, пользователи Mobile ID не привязаны к стационарному рабочему месту, как в случае с КЭП, записанной на флешке", - отмечает оператор.

В "Vodafone Украина" также сообщили, что "электронным кабинетом" налогоплательщика ГФС ежедневно пользуется более 100 тыс. украинцев, а общее количество пользователей данной услуги – более 9,5 млн.

Как сообщалось, в августе 2018 года "Vodafone Украина" запустил услугу Mobile ID в комплексе с ЭЦП за 330 грн/год.

"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды). Является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.

 

Теги: #налогоплательщик #vodafone #mobile_id
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