ОГТСУ вошел в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков по итогам 2020г, перечислив в госбюджет 14,8 млрд грн

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) по итогам 2020 года перечислили в госбюджет 14 857 млн грн налогов и вошел в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страны, сообщила компания на своем сайте в четверг.

"Оператор ГТС Украины был создан в результате анбандлинга в 2020 году, и я считаю, что за первый год нашей деятельности мы достигли весомых результатов. Сегодня ОГТСУ - в ТОП-10 компаний по размеру отчислений в госбюджет", - цитируется в сообщении генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Из общей суммы средств, перечисленных оператором ГТС в бюджет по итогам 2020 года налог на прибыль составил 7 378 млн грн, налог на добавленную стоимость (НДС) – 5 964 млн грн, единый социальный взнос (ЕСВ) −728 млн грн, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 696 млн грн, другие налоги – 91 млн грн.

"Для сравнения: сумма уплаченных налогов ОГТСУ 2020 года равна четверти всех расходов госбюджета на социальную помощь гражданам в 2020 году", − отметили в ОГТСУ.

ОГТСУ по итогам января-сентября 2020 года получил чистую прибыль в размере 20,277 млрд грн, чистый доход составил 44,827 млрд грн.

В 2020 году ОГТСУ обеспечил транзит природного газа в Европу в объеме 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше показателя 2019 года. Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за прошлый год составили 15,9 млрд куб. м, увеличившись в сравнении с 2019 годом на 12%.