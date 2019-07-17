Media Group Ukraine договорилась о трансляции международных версий телеканалов "Украина" и "НЛО TV" ОТТ платформой русскоязычного контента Kartina.TV

"Медиа Группа Украина" заключила контракт с европейским ОТТ оператором Kartina.TV на ретрансляцию международных версий телеканалов "Украина" и "НЛО TV", сообщается на сайте медиагруппы.

Подписчики Kartina.TV, а это 5 миллионов зрителей в странах Европы и Америки, Израиле и ОАЭ, теперь могут смотреть качественный, популярный украинский контент. Сервис Kartina.TV доступен в любой точке мира, где есть интернет.

"Продвижение международных каналов - одна из стратегических задач "Медиа Группа Украина". Партнерство с таким крупным международным игроком как Kartina.TV, открывает большие перспективы... Мы рады, что украинский контент стирает границы и становится ближе к зрителю в любой точке мира", - отметил директор департамента дистрибуции платных каналов и медиа платформ МГУ Александр Ремезовский.

Ukraine1/Ukraine2 и NLO TV1/NLO TV2 - пакет украинских каналов медиагруппы с международными правами для всего мира, представленных в HD-качестве в режиме 24/7 для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых OTT операторов, и др.).

Kartina.TV – международный оператор русскоязычного интернет-телевидения в Европе и Америке. Управляющей компанией сервиса Kartina.TV является немецкая Kartina Digital с офисом в Висбадене.

ООО "Медиа Группа Украина" – медиахолдинг, который объединяет национальный телеканал "Украина", телеканал "НЛО TV", "Индиго TV", тематические каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", "Региональную Медиа Группу" (каналы "Донбасс", "34 канал", "Сигма"), сейлз-хаус "Медиапартнерство", компанию "Диджитал Скринз" (OLL.TV, Xtra TV), продакшн-компанию "Теле Про" и холдинг "Сегодня Мультимедиа".

Собственником медиахолдинга является группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.