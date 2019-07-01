Телеком

12:55 01.07.2019

В Мининформполитики не видят угрозы в Telegram, но считают необходимым более осторожно использовать информацию из данной платформы

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В Мининформполитики не видят угрозы в Telegram, но считают необходимым более осторожно использовать информацию из данной платформы

 Угрозы для Украины в платформе Telegram нет, но использование продуцируемого ею контента в СМИ снижает качество информации в медиа, считает заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

"Эксперты подтверждают - и мы видим: угрозы в платформе Telegram как таковой нет, так как, невзирая на большое количество подписчиков, они пользуются разными мотивациями присутствия на данной платформе и потребляют или не потребляют небезопасный информационный контент в разных сферах", - сказал он в ходе "круглого стола" на тему: "Telegram: инструмент коммуникации с общественностью или средство предвыборных манипуляций?" в понедельник в Киеве.

В то же время чиновник отметил проблему: на продуцируемый в Telegram контент ссылаются украинские официальные СМИ, при этом снижая качество информации, так как зачастую в такой информации отсутствует источник, а сама она может быть неправдивой.

Среди прочего в ходе обсуждения Золотухин приводил примеры быстрого роста количества разных каналов в Telegram, которые комментируют или освещают повестку дня и могут финансироваться российскими структурами.

Ряд СМИ 30 июня со ссылкой на Telegram-канал "Украинского Института анализа и менеджмента политики" сообщил о покупке не менее 80% акций телеканала "Интер" главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Позже Group DF опровергла информацию о якобы продаже бизнесменом Дмитрием Фирташем доли в телеканале "Интер".

Теги: #мининформполитики #telegram
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