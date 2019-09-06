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14:59 06.09.2019

Нацсовет по телерадиовещанию подготовил план развития аналогового ТВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020г

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Нацсовет по телерадиовещанию подготовил план развития аналогового ТВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020г

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с Министерством информационной политики Украины подготовил план развития аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в 2020 году, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский на своей странице в Facebook в пятницу.

По его словам, документ предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в пгт Чаплинка и с. Чонгар Херсонской области, а также в Попаснянском районе Луганской и в г. Горняк Донецкой областей.

"Согласно плану, сигнал программ Общественного вещания охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом", - отметил он.

Костинский добавил, что на заседании в четверг, 5 сентября, регулятор выдал первую партию разрешений на временное вещание в следующих населенных пунктах: пгт Чаплинка, ("UA: Первый", "UA: Культура", "UA: Крым", "UA: Херсон"); с. Чонгар ("UA: Первый", " UA: Крым"); г. Горняк ("UA: Культура"); Попаснянский район ("UA: Первый", " UA: Донбасс" и " UA: Культура").

Кроме того, по его словам, в Попаснянском районе Луганской области в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м силами КП "Инновационно-информационный центр".

"Напоминаю, по рекомендации Нацсовета технология аналогового телевидения сохраняется в Донецкой, Луганской, а также в шести районах Херсонской области, граничащих с Крымом", - подытожил Костинский.

Теги: #донецкая_область #телевидение #мининформполитики #луганская_область
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