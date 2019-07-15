Политика

15:45 15.07.2019

В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

1 мин читать

Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" и советник команды президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявляет, что политсила выступает за упразднение Министерства информационной политики.

"Министерство информационной политики, мы планируем это... перезагрузить в ноль", - сказал он в ходе "круглого стола" в понедельник в Киеве.

Что касается медиа, Потураев отметил, что необходимо принимать закон о средствах массовой информации, который должен исчерпывающе описывать медиасферу в Украине, а также, возможно, новый закон о регуляторе в медиасфере.

Также он обратил внимание на идею, над которой, по его словам, в партии "Слуга народа" уже идет работа, а именно объединение Госкомтелералио с Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Также Потураев считает, что нужно отходить от квотного принципа формирования Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в пользу конкурсного отбора.

Теги: #мининформполитики #госкомтелерадио #нацсовет #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:42 15.07.2019
В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

14:22 15.07.2019
Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

10:02 15.07.2019
В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

10:01 15.07.2019
В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

01:47 15.07.2019
В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

В Полтавской области по вине главы облорганизации "Слуги народа" произошло смертельное ДТП

00:26 15.07.2019
Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов мажоритарщика от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

Суд отменил решение ЦИК о снятии с выборов мажоритарщика от "Слуги народа" Куницкого по округу, где баллотируется Грановский

20:37 12.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

13:51 12.07.2019
"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

"Слуга народа" требует от ЦИК восстановить регистрацию кандидата-мажоритарщика Куницкого

12:05 12.07.2019
Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

Зеленский 9 июля уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию в связи с истечением срока полномочий

11:55 12.07.2019
Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

Более 3 тыс. печатных СМИ выходило в Украине в первом полугодии 2019 году - Госкомтелерадио

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В "Евросолидарности" требуют люстрации директора ГБР, в Бюро заявляют о политическом давлении

Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

В "Слуге народа" опровергли причастность виновника ДТП в Полтаве Сердюкова к политсиле

На этой неделе ситуация в Минске прояснится, Безсмертный о возвращении в ТКГ

Гройсман: Кабмин готов одновременно повысить вознаграждение военным и выделить деньги на парад ко Дню Независимости

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Евросолидарности" требуют люстрации директора ГБР, в Бюро заявляют о политическом давлении

Вопрос обмена задержанных близ Керченского пролива украинских моряков обсуждается с Украиной - МИД РФ

Турчинов: Третий Майдан для Украины неприемлем

Большинство украинцев в июне поверило в успех реформ в Украине – соцопрос

В Раду проходят 5 партий, еще 2 - на грани преодоления барьера – опрос Центра Разумкова

Лукашенко принял приглашение Зеленского приехать на форум регионов в Житомире

Гройсман предложил вдвое сократить количество министерств

На этой неделе ситуация в Минске прояснится, Безсмертный о возвращении в ТКГ

НАК "Нафтогаз" имеет все возможности закачать в украинские хранилища 20 млрд кубометров по приемлемой цене

Порошенко: идея новой люстрации отвлекает от возврата к власти соратников Януковича

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА