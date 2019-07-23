Жданов против объединения Минспорта с Мининформполитики и Минкультуры

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выступает против идеи объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта Украины.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти – необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - цитирует Жданова пресс-служба министерства.

По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд, которые прославляют Украину на международной арене.

"Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры", - добавил Жданов.

Министр подчеркнул, что молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетным направлением государственной политики в Украине.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Минкультуры, Мининформполитики и Минспорта Украины, которую раньше обнародовали представители Зе!команды.