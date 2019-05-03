Телеком

12:11 03.05.2019

Телеком-оператор Vega в I кв. незначительно сократил чистый доход, увеличил EBITDA на 11%

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Телеком-оператор Vega в I кв. незначительно сократил чистый доход, увеличил EBITDA на 11%

Крупный украинский телеком-оператор Vega по итогам января-марта 2019 года получил 148,4 млн грн чистого дохода, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (148,8 млн грн), сообщила компания.

В то же время, согласно пресс-релизу оператора, доход от предоставления услуг интернет, передачи данных и другой доход вырос на 5% - до 83 млн грн.

Показатель EBITDA в первом квартале 2019 года достиг 35,1 млн грн, что на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом компании удалось увеличить ARPU (средний доход на одного пользователя) на 20%.

За указанный период Vega на 2,5% увеличила показатель абонентской базы интернет по оптическим сетям и на 13,1% нарастила доходы от предоставления доступа к интернет по оптическим сетям (по сравнению с первым кварталом 2018 года).

Размер капитальных инвестиций в январе-марте 2019г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 12% - до 19,2 млн грн.

"Мы фокусируем силы на модернизации сетей, активно переводим клиентов из меди на оптические технологии, которые обеспечивают пользователям не только высокое качество, но и увеличение скорости доступа, позволяя получать такие современные услуги, как интерактивное ТВ с разрешением высокой четкости", - цитирует пресс-служба генерального директора Vega Мурата Чинара.

Как сообщалось, Vega по итогам 2018 года получила 641,3 млн грн чистого дохода, что на 3,79% больше, чем за 2017 год, показатель EBITDA достиг 164,9 млн грн, что на 49% больше прошлогоднего показателя.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы "СКМ" Рината Ахметова.

В настоящее время Vega присутствует в 22 областях Украины.

Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест".

Теги: #доход #телекомоператор #vega
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