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13:24 25.03.2019

Глава Госкомтелерадио Наливайко указал в е-декларации за 2018 год 606,3 тыс. грн доходов

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Глава Госкомтелерадио Наливайко указал в е-декларации за 2018 год 606,3 тыс. грн доходов

 Глава Государственного комитета телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Олег Наливайко подал электронную декларацию за 2018 год, в которой задекларировал 606 тыс. 293 грн доходов.

Согласно е-декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, заработная плата О.Наливайко в 2018 году составила 545 тыс. 657 грн, проценты по банковским вкладам – 60 тыс. 636 грн, а его жена за прошлый год получила 702 тыс. 448 грн доходов.

Он также задекларировал 470 тыс. 517 грн на банковских счетах, а также $185 тыс. и EUR108 тыс. наличных средств, а его жена – 464 тыс. 945 грн на банковских счетах, а также $315 тыс. и EUR139 тыс.

О.Наливайко владеет квартирой 115,6 кв. м в Киеве, а его жена – гаражом 19 кв. м в Киеве.

Кроме того, он владеет часами Franck Muller (52 тыс. грн) и автомобилем Volvo XC90 2007 года выпуска, а его жена – часами Chopard (32,5 тыс. грн), меховым изделием (28 тыс. грн) и автомобилем Volvo XC60 2012 года выпуска.

Среди прочего, согласно е-декларации, О.Наливайко является членом "Национального союза журналистов Украины".

Теги: #госкомтелерадио #наливайко
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