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09:24 06.08.2021

Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

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Госкомтелерадио инициирует продление санкций против 9 российских издательств

Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию (Госкомтелерадио) намерен инициировать продление действующих ограничительных мер в отношении девяти российских издательств.

"Согласно решению СНБО Украины, санкции применены к девяти российским издательствам, наиболее отличившихся в деле выпуска в свет антиукраинской литературы... Поскольку после применения санкций эти издательства продолжают продуцировать издания антиукраинского содержания, Госкомтелерадио намерен инициировать продление санкций, срок действия которых истекает в марте 2022 года", - сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, речь идет об издательствах "Эксмо", "АСТ", "Питер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжный мир" и "Вече".

Как сообщалось, 19 марта 2019 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 11 российских издательств, в том числе: "Издательство "Эксмо", "Издательство АСТ", ЗАО "Книжный мир", "Издательство "Вече", "Издательство Центрполиграф", "Издательство Яуза" и "Яуза-пресс", "Рексофт", "Лабиринт.Ру", "ЛитРес" (все - Москва), "Издательский дом Питер" (Санкт-Петербург).

Теги: #рф #госкомтелерадио #санкции #издательства
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