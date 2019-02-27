В WhatsApp ужесточат работу с чатами

В мессенджере WhatsApp введут функцию, ограничивающую добавление пользователей в групповые чаты. Обновление появится в рамках мер по борьбе со спамом, сообщает WABetaInfo.

Благодаря новой функции пользователь сможет выбирать, кто может добавлять его в чаты. В настройках конфиденциальности появится новая опция «Группы», которая позволит фильтровать, кто может добавить пользователя в групповой чат. В настоящий момент любой пользователь может добавить другого в такой чат без его разрешения, указывает портал.

На данный момент эта функция в WhatsApp еще не доступна. Однако она появилась в тестовых версиях приложения для Android и iOS.

Как сообщалось ранее, в WhatsApp появилась дополнительная система защиты для владельцев устройств Apple. Новая функция позволяет разблокировать мессенджер, используя Touch ID или Face ID.