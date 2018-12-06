Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei

В МИД Китая потребовали от Канады освободить финансового директора Huawei Technologies Ванчжоу Мэн и пояснить причины ее задержания, сообщает в четверг агентство АП.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай находится в контакте как с Канадой, так и с США, которые требовали задержать топ-менеджера.

Также в МИД Китая потребовали соблюдать законные права гражданки страны.

Ранее посольство КНР в Канаде сообщило, что Китай заявил канадским властям решительный протест в связи с арестом в Канаде гражданки КНР

Как сообщалось, Канада арестовала Ванчжоу Мэн, которой грозит экстрадиция в США по обвинению в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года.

По данным издания, начиная с 2016 года власти США изучают предполагаемую доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.