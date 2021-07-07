Экономика

12:13 07.07.2021

Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входяшего в него Полтавского ГОК

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Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входяшего в него Полтавского ГОК

Совет директоров горнорудной компании Ferrexpo с активами в Украине назначил ее финансовым директором (CFO) Николая Кладиева, который с 2007 года был финдиректором Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) – базового актива Ferrexpo.

Как говорится в сообщении Ferrexpo в среду, нынешний и.о. финдиректора Роман Паливода сообщил совету директоров о своем решении уйти в отставку после 13 лет работы в группе, чтобы реализовать другие возможности карьерного роста.

Кладиев вступит в должность с момента публикации промежуточных результатов группы 4 августа 2021 года, а Паливода останется в группе до 30 сентября 2021 года, чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, уточняется в релизе.

Ferrexpo указывает, что Кладиев помимо должности финансового директора ПГОК был также членом исполнительного комитета всей группы. До прихода в компанию он занимал ряд аудиторских должностей в компаниях Arthur Andersen и Ernst&Young в Украине и Восточной Европе.

Как сообщалось, Ferrexpo в 2020 году нарастило чистую прибыль на 57,5% – до $635,3 млн при увеличении выручки на 12,8% – до $1 млрд 700,32 млн.

В минувшем году компания увеличила суммарное производство окатышей на 7% – до 11,22 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 5,9% – до 14 млн тонн.

Теги: #ferrexpo #финдиректор
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