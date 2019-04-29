Финдиректор Ferrexpo успел продать 150 тыс. акций до обвала их курса

Финансовый директор (Chief Financial Ofiicer) горнорудной компании Ferrexpo Крис Маве (Chris Mawe) 25 апреля продал 150 тыс. акций компании по курсу 268,03 пенса за штуку, тогда как на следующий день их курс обвалился до 192,6 пенса на новости об отказе Deloitte LLP продолжать работe в качестве аудитора Ferrexpo из-за расследования деятельности благотворительной организации Blooming Land.

"На момент принятия решения и реализации сделки по продаже акций ни г-н Маве, ни компания не получили заявление об отставке Deloitte, которое было отправлено компании вечером 25 апреля 2019 года и было немедленно объявлено 26 апреля 2019 года в 7 утра", - отмечает Ferrexpo в сообщении на Лондонской фондовой бирже в понедельник.

Согласно ему, эти 150 тыс. акций К.Маве получил как очередной транш долгосрочного плана стимулирования, а продал их с целью выполнения своих налоговых и социальных обязательств.

Ferrexpo также уведомило, что другие директора и менеджеры компании получили свои акции (от 15 тыс. до 100 тыс. каждый) в рамках плана стимулирования 26 апреля и не продавали их.

Как сообщалось, рано утром в понедельник, 29 апреля, Ferrexpo разместило на бирже свои пояснения к уходу Deloitte и расследованию деятельности Blooming Land, после чего акции подорожали до 211,5 пенса за штуку. Затем в течение дня их курс поднимался до 214,6 пенса и опускался до 192,55 пенса, а по состоянию на 16:02 лондонского времени они котировались по курсу GBP202,9 пенса за акцию.

Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до $335,22 млн, увеличив выручку на 6,4% – до $1274,03 млн.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Гендиректор (CEO) компании, нарордный депутат Константин Жеваго контролирует 50,3% акций компании (299 млн 77,944 тыс. штук).