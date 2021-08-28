Медицина

12:57 28.08.2021

Новым финдиректором "Фармака" стал Дмитрий Грищенко

2 мин читать
Новым финдиректором "Фармака" стал Дмитрий Грищенко

Новым финансовым директором фармацевтической компании АО "Фармак" (Киев) назначен Дмитрий Грищенко, ранее работавший с компаниями InBev, Knauf и Danone, сообщила компания в пресс-релизе.

Согласно сообщению, Виктория Смародина, которая ранее отвечала за финансовую функцию, сосредоточится на позиции члена набсовета.

Грищенко более 16 лет занимал руководящие должности в сфере финансового менеджмента. В "Фармаке" будет отвечать за построение и реализацию результативной финансовой стратегии, совершенствование бюджетного, налогового и финансового планирования, управление финансовыми потоками, оптимизацию бизнес-процессов и поддержание финансовой стабильности для достижения бизнес целей компании.

"Фармак" - лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений - эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года в модернизацию производства инвестировано более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн.

"Фармак" по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 7,8% по сравнению с 2019 годом – до 1,138 млрд грн, доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

Доля экспорта за год выросла до 29,6% в общем объеме продаж. Экспортные поставки за год увеличились на 40%. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Теги: #фармак #финдиректор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:42 11.08.2021
"Фармак" в рейтинге успешных брендов Украины

"Фармак" в рейтинге успешных брендов Украины

17:54 05.08.2021
Фармкомпания "Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

Фармкомпания "Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

17:00 03.08.2021
"Фармак" в четвертый раз получил премию "Zakupki.Кращі"

"Фармак" в четвертый раз получил премию "Zakupki.Кращі"

15:49 21.07.2021
Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

Фармкомпания "Фармак" инвестирует EUR30 млн в строительство инновационного R&D-центра в Киеве

10:16 15.07.2021
Филя Жебровская – одна из самых влиятельных женщин Украины

Филя Жебровская – одна из самых влиятельных женщин Украины

16:39 12.07.2021
Глава НС фармкомпании "Фармак" вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

Глава НС фармкомпании "Фармак" вошла в ТОП-100 самых влиятельных людей Украины

11:13 09.07.2021
"Фармак" в рейтинге топ-25 лучших программ КСО

"Фармак" в рейтинге топ-25 лучших программ КСО

18:01 07.07.2021
5 школьных проектов реализуют в рамках платформы "Экошкола"

5 школьных проектов реализуют в рамках платформы "Экошкола"

12:13 07.07.2021
Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входящего в него Полтавского ГОК

Финдиректором Ferrexpo назначен финдиректор входящего в него Полтавского ГОК

17:26 01.07.2021
Фармкомпания "Фармак" за счет цифровизации производства снизила затраты на 10-20%

Фармкомпания "Фармак" за счет цифровизации производства снизила затраты на 10-20%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Система здравоохранения Украины готова к росту заболеваемости COVID-19 – министр

Минздрав рекомендовал регионам Украины улучшить коммуникацию по вакцинации от COVID-19

В Моршине, где от COVID-19 полностью вакцинировано 2/3 населения, нет ни одного больного – Минздрав

Украина вскоре будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан – Радуцкий

Зеленский поставил задание обеспечить максимально возможное повышение зарплат среднего медперсонала

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку ковидных вакцин – Ляшко

Концепция арт-объекта "Сердце Украины" предусматривает полную безбарьерность и инклюзивность – гендиректор "Интерхима"

"Охматдет" за январь-август 2021г провел больше трансплантаций костного мозга чем в 2020г

Врачи Александровской больницы в Киеве провели операцию по имплантации в сердце устройства для перекачки крови

На ближайшие два года Украине может понадобиться около 72 млн доз ковидной вакцины – глава НТГЭИ

Убедительные основания для введения рутинной вакцинации от COVID-19 третьей дозой отсутствуют – глава НТГЭИ

Профессиональные врачебные ассоциации должны выразить свою позицию по вакцинации от COVID-19 и публично призвать вакцинироваться – глава НТГЭИ

Глава НТГЭИ Лапий: необходимо урегулировать использование ковидных вакцин для студентов младше 18 лет

Украина ведет переговоры с производителями вакцин – Минздрав

В Украине койки для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом на 96% - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА