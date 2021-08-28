Новым финдиректором "Фармака" стал Дмитрий Грищенко

Новым финансовым директором фармацевтической компании АО "Фармак" (Киев) назначен Дмитрий Грищенко, ранее работавший с компаниями InBev, Knauf и Danone, сообщила компания в пресс-релизе.

Согласно сообщению, Виктория Смародина, которая ранее отвечала за финансовую функцию, сосредоточится на позиции члена набсовета.

Грищенко более 16 лет занимал руководящие должности в сфере финансового менеджмента. В "Фармаке" будет отвечать за построение и реализацию результативной финансовой стратегии, совершенствование бюджетного, налогового и финансового планирования, управление финансовыми потоками, оптимизацию бизнес-процессов и поддержание финансовой стабильности для достижения бизнес целей компании.

"Фармак" - лидер фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений - эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года в модернизацию производства инвестировано более $310 млн. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно $15 млн.

"Фармак" по итогам 2020 года увеличил чистую прибыль на 7,8% по сравнению с 2019 годом – до 1,138 млрд грн, доход от реализации достиг 7,5 млрд грн.

Доля экспорта за год выросла до 29,6% в общем объеме продаж. Экспортные поставки за год увеличились на 40%. Экспортирует продукцию более чем в 25 стран мира.

АО "Фармак" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициарным собственником "Фармака" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.