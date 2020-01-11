Экономика

09:28 11.01.2020

Финансовым директором "Нафтогаза" назначен экс-вице-президент Royal Dutch Shell

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Финансовым директором "Нафтогаза" назначен экс-вице-президент Royal Dutch Shell

 Финансовым директором группы "Нафтогаз" 8 января назначен Петрус Стефанус Ван Дрил, сообщила ее пресс-служба

"Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы "Нафтогаз". Также в его обязанности будут входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отмечают почти 30-летний опыт работы нового финдиректора на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в НАК.

"На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах, как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами. Свободно владеет голландским и английским и на хорошем уровне – немецким и французским языками", - резюмируют в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Национальный банк Украины подтвердил назначение заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Коновца на должность независимого директора наблюдательного совета государственного АО "Укрэксимбанк".

Коновец покинул должность в НАК, на которой он отвечал за управление финансовыми ресурсами группы, 7 ноября 2019 года. По данным "Нафтогаза", компания уже тогда определилась с кандидатурой финансового директора, шел процесс оформления с ним трудовых отношений.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #кадры #финдиректор
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