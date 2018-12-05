Телеком

11:43 05.12.2018

Украина занимает второе место по темпам роста e-commerce в Европе

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Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office, BRDO) оценивает рост объемов рынка e-commerce в Украине в более чем 30% ежегодно, сообщил руководитель сектора IT-Telecom BRDO Александр Кубраков во время "круглого стола" "E-commerce: разумное регулирование для прогрессивного рынка" в Киеве в среду.

"Рынок электронной коммерции в мире растет со скоростью 23-25% в год. В Украине эти темпы намного выше - около 30% в год", - привел статистику он.

При этом А.Кубраков отметил, что Украина занимает предпоследнее место в Европе по ВВП на душу населения, последнее по уровню проникновения интернета, и на 10-20% отстает от соседних стран по уровню проникновения банковских карт.

По данным BRDO, объем рынка e-commerce в Украине в 2017 году превысил $50 млрд, или 3,2% общего объема розничных продаж. При этом, темпы роста электронной коммерции в Украине составили около 31%, что является вторым по скорости роста показателем в Европе.

"Существенной проблемой для рынка является обязанность продавца предоставлять фискальный чек в печатном виде в момент прихода денег за товар. Это практически делает невозможным интернет-экваеринг с объемом платежей более 7,5 млрд грн в год и оплату наложенным платежом объемом более 12 млрд грн в год", - подчеркнул А.Кубраков.

Он отметил, что решением этой проблемы может стать разрешение предоставлять чеки в электронной форме.

Как сообщалось, группа компаний EVO прогнозировала в 2018 году сохранение тенденции роста рынка электронной коммерции в сфере физических товаров и услуг на 30% по сравнению с 2017 годом - до 65 млрд грн.

Теги: #телекоммуникации #brdo
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