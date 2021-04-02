Телеком

12:34 02.04.2021

МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

2 мин читать
МИД рассматривает возможность арбитража из-за присвоения РФ телекоммуникационной системы Украины и радиочастот

Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность арбитражного рассмотрения дела о присвоении РФ телекоммуникационной системы и радиочастотного ресурса Украины, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"По факту мы имеем, что телекоммуникационная система Украины, которая является имуществом Украины, вместе с радиочастотным ресурсом - и ТВ, и радиочастоты - украдены, присвоены. Мы отслеживаем, и у нас были огромные отчеты по тому, как "Роскомнадзор" продолжает выдавать лицензии на использование украинских частот, которые являются имуществом Украины", - сказала Джапарова на слушаниях в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики в пятницу.

"И здесь, мне кажется, есть большая перспектива, во-первых, санкционного реагирования - эта работа точно проводилась, ее надо реанимировать, - и перспектива арбитража, которая, кстати, нами сейчас обрабатывается", - добавила она.

Замминистра добавила, что через неделю планируется межведомственное совещание, где хотят рассмотреть перспективу арбитражного рассмотрения. "Потому что есть факт незаконного использования радиочастотного ресурса. В соответствии с регламентом и статутом, подобные споры должны решаться по дипломатическим каналам, и когда этот инструмент исчерпывается, тогда появляется перспектива арбитража", - пояснила она.

Но здесь есть нюансы, и на этом межведомственном совещании мы хотим вместе с Госспецсвязью, НКРСИ, УДЦР, Нацсоветом и всеми, кто причастен к этому комплексному техническому вопросу, проговорить наши перспективы и развить стратегию наших действий", - добавила Джапарова.

Теги: #телекоммуникации #оккупация_рф #суд #джапарова #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 02.04.2021
В суд направлено обвинение в отношении женщины, которая в Краматорске подрабатывала справки по тестированию на Covid-19

В суд направлено обвинение в отношении женщины, которая в Краматорске подрабатывала справки по тестированию на Covid-19

13:30 01.04.2021
В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

В суде по делу Штепы объявлен перерыв до 8 апреля

12:20 01.04.2021
Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

Киев направил ноту в российский МИД из-за провокаций возле посольства Украины в Москве

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

21:59 31.03.2021
Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

Первый замглавы МИД Украины сообщила представителям ЮНЕСКО об уничтожении в Крыму памяток всемирного культурного наследия

20:27 31.03.2021
Окружной админсуд Киева отменил решение МКМТ об отказе введения квот на импорт азотных и сложных удобрений - Group DF

Окружной админсуд Киева отменил решение МКМТ об отказе введения квот на импорт азотных и сложных удобрений - Group DF

20:05 31.03.2021
Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

Глава МИД Кулеба задекларировал 914 тыс. грн доходов за 2020 год

18:55 31.03.2021
В суд передан обвинительный акт относительно киевлянина, подозреваемого в избиении Балуха

В суд передан обвинительный акт относительно киевлянина, подозреваемого в избиении Балуха

14:27 31.03.2021
Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

Печерский суд 2 апреля рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Тупицкому

13:22 31.03.2021
Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Суд перенес на 14 апреля рассмотрение апелляции ПриватБанка на решение суда о запрете избирать главу правления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

Суд заблокировал 12 интернет-изданий по иску экс-руководителя "Спецтехноэкспорта"

Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан

Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом"

YouTube заблокировал онлайн-трансляцию "112 Украина" - канал

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции просит Раду профинансировать эффективное украинское вещание на Крым и Донбасс

Vega арендовала 200 кв. м площадей в дата-центре "Парковый" для предоставления услуги колокации

Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

"Укртелеком" готов обеспечить голосовых абонентов "Интертелекома" услугами телефонии, сохраняя их номер

Vodafone Big Data Lab выпустила первых 20 студентов и анонсировала второй набор

Жители сел начали использовать вдвое больше мобильного интернета - "Киевстар"

lifecell запустил систему онлайн-идентификации через BankID

Услугу переноса номера с момента запуска получили 104,7 тыс. абонентов, или 60% желающих - НКРСИ

Microsoft получила контракт объемом $22 млрд на поставку шлемов дополненной реальности армии США

Кабмин повысил тарифы на доставку пенсий в селах до 2,65% от суммы выплаты, городах - до 1,3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА