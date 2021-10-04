Спорт

04:31 04.10.2021

Главный тренером ФК "Кривбасс"стал Александр Бабич

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Главный тренером ФК "Кривбасс"стал Александр Бабич

Новым главным тренером криворожского футбольного клуба "Кривбасс" официально стал Александр Бабич, сообщила пресс-служба клуба.

Тренерскую карьеру Бабич начал в одесском "Черноморце", который возглавлял с 2014 по 2017 годы, с 2017 по 2020 работал главным тренером ФК "Мариуполь".

С 1997 по 2012 год Александр Бабич в качестве футболиста играл за такие клубы как "Днепр", "Металлист", "Черноморец" и другие.

В тренерский штаб Бабича в ФК "Кривбасс" также вошли Александр Лавренцов (тренер), Владимир Белаков (тренер), Артем Филимонов (тренер), Александр Малахов (тренер-аналитик).

 

Теги: #кривбасс #тренер
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