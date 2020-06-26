Спорт

20:03 26.06.2020

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

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Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы возродить в Кривом Роге футбольный клуб "Кривбасс", который в 2013 году утратил профессиональный статус и обанкротился.

В пятницу глава государства поучаствовал в открытии футбольного поля "Днепр" спортивного комплекса стадиона "Энергия" в Новой Каховке Херсонской области в рамках программы "Большая стройка", и пообщался с мэром города Владимиром Коваленко.

Кроме того, президент поддержал инициативу руководства Херсонской области построить в ближайшие годы Центр олимпийских видов спорта "H2O", рассчитанный на одновременные тренировки 500 человек, который сможет стать одним из "магнитов" региона. "Здесь будем делать под олимпийские виды спорта базу для тренировки", - отметил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

Во время разговора с президентом мэр Новой Каховки Коваленко упомянул о местной команде "Энергия" и "Горняке" из родного для Зеленского Кривого Рога, которые играют во второй лиге чемпионата Украины по футболу.

Президент отметил, что "Горняк" хороший клуб, вспомнил о судьбе "Кривбасса" и сообщил о планах возродить эту команду. "Я нашему Юрию Корявченкову (народный депутат из фракции "Слуга народа", экс-актер "Квартала 95" – ИФ) поставил задачу, он сейчас говорит с федерацией, чтобы все-таки в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не только потому, что мы из Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - указал Зеленский.

ФК "Кривбасс" начал процедуру банкротства в июне 2013 года после того, как клуб лишили аттестата на участие в чемпионате Украины по футболу сезона 2013-2014 годов из-за несоответствия финансовым критериям.

В конце мая 2013 года на рабочем совещание в клубе было сообщено о полном прекращении его финансирования тогдашними собственниками. Футболистам и работникам клуба на тот момент 5 месяцев не платили зарплату.

По информации СМИ, одним из главных спонсоров "Кривбасса" являлся бизнесмен Игорь Коломойский.

Все чемпионаты Украины (до 2013 года), кроме первого, ФК "Кривбасс" провёл в высшей лиге. В 1999 и 2000 годах становился бронзовым призёром чемпионата страны. В 2000 году играл в финале Кубка Украины.

Теги: #фк #зеленский #кривбасс
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