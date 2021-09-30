Луческу о проигрыше "Динамо" в Мюнхене: "Бавария" – слишком сильный соперник для нас

Главный тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу по итогу встречи с мюнхенской "Баварией" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что после пенальти украинская команда потеряла уверенность, и что результат отображает происходящее на футбольном поле.

"Результат отображает происходящее на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что "Бавария" – главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенных гола стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а "Бавария" ловила нас на контратаках", - приводит слова Луческу на послематчевой пресс-конференции пресс-служба "Динамо".

Главный тренер отметил, что до первого гола команда играла хорошо, и удавалось сдерживать натиск соперника.

"Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это случилось из-за нашей неуверенности и боязни ошибиться", - сказал Луческу.

В то же время он признал, что "Бавария" – слишком сильный соперник для нас".

"Повторюсь, что, по моему мнению, "Бавария" – кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов", - добавил тренер.

Как сообщалось, в среду вечером "Динамо" (Киев) проиграло на выезде 0:5 "Баварии" (Мюнхен, Германия) во втором матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

В первом тайме дублем отметился Роберт Левандовский (12 минута с пенальти и 27), во втором – Серж Гнабри (68), Лерой Сане (74) и Эрик Чупо-Мотинг (87).

Во втором матче группы E "Бенфика" (Португалия) дома обыграла "Барселону" (Испания) со счетом 3:0.

Таким образом, "Бавария" по итогам двух туров набрала шесть очков, "Бенфика" – четыре, "Динамо" – одно, "Барселона" – ноль.

В третьем туре 20 октября "Динамо" сыграет на выезде с другим аутсайдером группы "Барселоной", а "Бенфика" примет "Баварию".