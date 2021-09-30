Спорт

10:40 30.09.2021

Луческу о проигрыше "Динамо" в Мюнхене: "Бавария" – слишком сильный соперник для нас

2 мин читать
Луческу о проигрыше "Динамо" в Мюнхене: "Бавария" – слишком сильный соперник для нас

Главный тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу по итогу встречи с мюнхенской "Баварией" в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что после пенальти украинская команда потеряла уверенность, и что результат отображает происходящее на футбольном поле.

"Результат отображает происходящее на футбольном поле. Еще до игры я говорил, что "Бавария" – главный претендент на победу в Лиге чемпионов. Мы знали, что нельзя играть на атаку с таким соперником, ведь эта команда умело использует свободные зоны за счет вертикальных передач и индивидуальных действий. Это показали события второго тайма, когда мы пошли отыгрываться. Можно сказать, что три или даже четыре пропущенных гола стали следствием наших ошибок, когда мы выходили из обороны и далеко отпускали мяч, а "Бавария" ловила нас на контратаках", - приводит слова Луческу на послематчевой пресс-конференции пресс-служба "Динамо".

Главный тренер отметил, что до первого гола команда играла хорошо, и удавалось сдерживать натиск соперника.

"Но пенальти и пропущенный гол изменили ситуацию на поле. Мне нужно посмотреть этот момент. Ребята в раздевалке говорили, что там был фол на Сидорчуке – его толкнули и вследствие этого он сыграл рукой. После пенальти мы потеряли уверенность и легко пропустили, когда Андриевский слишком далеко отпуcтил мяч. Соперник запрессинговал и одним пасом вывел Левандовски на ворота. Скорее всего, это случилось из-за нашей неуверенности и боязни ошибиться", - сказал Луческу.

В то же время он признал, что "Бавария" – слишком сильный соперник для нас".

"Повторюсь, что, по моему мнению, "Бавария" – кандидат номер один на выигрыш Лиги чемпионов", - добавил тренер.

Как сообщалось, в среду вечером "Динамо" (Киев) проиграло на выезде 0:5 "Баварии" (Мюнхен, Германия) во втором матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/22 гг.

В первом тайме дублем отметился Роберт Левандовский (12 минута с пенальти и 27), во втором – Серж Гнабри (68), Лерой Сане (74) и Эрик Чупо-Мотинг (87).

Во втором матче группы E "Бенфика" (Португалия) дома обыграла "Барселону" (Испания) со счетом 3:0.

Таким образом, "Бавария" по итогам двух туров набрала шесть очков, "Бенфика" – четыре, "Динамо" – одно, "Барселона" – ноль.

В третьем туре 20 октября "Динамо" сыграет на выезде с другим аутсайдером группы "Барселоной", а "Бенфика" примет "Баварию".

Теги: #динамо #бавария #луческу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:22 30.09.2021
"Динамо" разгромно проиграло на выезде "Баварии" во втором матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" разгромно проиграло на выезде "Баварии" во втором матче группы Лиги чемпионов

23:09 22.09.2021
"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

23:58 14.09.2021
"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в первом матче группы Лиги чемпионов

19:10 26.08.2021
"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

"Динамо" и "Шахтер" получили соперников в групповом этапе Лиги чемпионов

13:48 02.06.2021
Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу до 2023 года

Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу до 2023 года

22:47 15.05.2021
Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

Зеленский поздравил "Динамо" с тремя победами в сезоне

19:15 25.04.2021
Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

15:37 07.04.2021
"Бавария" – ПСЖ: анонс матча Лиги чемпионов

"Бавария" – ПСЖ: анонс матча Лиги чемпионов

19:23 29.01.2021
Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

Президент Федерации робототехники Украины будет работать над запуском криптовалюты ФК "Динамо"

10:27 11.01.2021
ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" сыграл вничью с итальянским "Интером" во втором матче группы Лиги чемпионов

Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года - промоутер

Украинский боксер Усик победил британца Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе

"Шахтер" разгромил "Динамо" со счетом 3:0 и выиграл Суперкубок Украины по футболу

Украинки Лузан и Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира по гребле

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил Андрея Шевченко с 45-летием

Велокомплекс с трассой BMX открыли в Донецкой области - ОГА

Украинские спортсмены, занявшие с 4 по 6 место на Олимпиаде в Токио, получат по 200-100 тыс грн - правительство

"Шахтер" сыграл вничью с итальянским "Интером" во втором матче группы Лиги чемпионов

Кличко подарил Усику пояс чемпиона по версии WBC и поздравил с победой

До конца следующего года в разных городах Украины планируется открыть около 10 тыс спортивных площадок

Усик хотел бы провести объединительный поединок и стать обладателем пяти поясов

Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года - промоутер

Зинченко из-за травмы пропустит октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 - УАФ

Бизнесмен Колесников предлагает провести Олимпийские игры в 2036 году в Одессе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА