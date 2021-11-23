"Динамо" дома минимально проиграло "Баварии" в Лиге чемпионов

"Динамо" (Киев) проиграло 1:2 "Баварии" (Германия) в пятом матче группового этапа Лиги чемпионов 2021/2022 на НСК "Олимпийский".

Счет в матче на 14-й минуте открыл Роберт Левандовски, пробив после отскока мяча "ножницами" через себя. Второй гол за "Баварию" на 42-й минуте забил с угла вратарской Кингсли Коман. "Динамо" отыграло один мяч на 70-й минуте: Денис Гармаш в центре штрафной замкнул передачу Виктора Цыганкова.

Таким образом, "Бавария" набрала максимальные 15 очков, а "Динамо" замыкает группу с одним очком. Во втором матче во вторник "Барселона" (Испания) примет дома "Бенфику" (Португалия).

В последнем туре 8 декабря "Динамо" отправится в Лиссабон, а "Барселона" – в Мюнхен.