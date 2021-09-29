Спорт

15:34 29.09.2021

Велокомплекс с трассой BMX открыли в Донецкой области - ОГА

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Велокомплекс с трассой BMX открыли в Донецкой области - ОГА

Единственный в Украине велокомплекс с трассой BMX открыли в Лимане (Донецкая обл.), сообщается на сайте местной ОГА.

"Когда областная велошкола выехала из оккупированного Донецка, у нее фактически не было ничего. Теперь здесь есть современная трасса, выполненная по всем международным стандартам, общежитие для спортсменов и необходимые помещения для комфортного проживания, тренировки и отдыха спортсменов, тренеров и болельщиков", - цитируется глава Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

В ОГА отмечают, что этот комплекс станет местом тренировок не только велосипедистов из Донецкой области, но и для представителей национальной команды Украины, которые смогут проходить подготовку перед Олимпийскими играми и другими важными соревнованиями.

Как говорится в сообщении, на велокомплексе оборудован трек BMX, который включает стартовую рампу высотой 5 м с пневматическими стартовыми воротами, четыре прямых с трамплинами высотой от 40 до 190 см и три виражи - все они имеют специальный поверхностный слой, разметку, ограждения. Построены трибуны на 400 мест, по периметру установлено наружное освещение с использованием солнечных батарей. Вокруг велотрассы - асфальтовая велодорожка, на финише - судейский пункт.

В построенном рядом трехэтажном общежитии размещены тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовая и комнаты для проживания, с элементами доступности для людей с инвалидностью.

Первый открытый чемпионат области по велоспорту в олимпийском виде "BMX" запланирован на 21 октября.

Велокомплекс был построен в рамках президентской программы "Большое строительство".

Как сообщалось, в сентябре президент Владимир Зеленский вместе с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом открыли современный урбан-парк на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНГ). В 2022 году подобные спортивные парки в рамках программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина" будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие во многих областных центрах и еще нескольких крупных городах Украины.

Теги: #большое_строительство #велокомплекс #донецкая_ога
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