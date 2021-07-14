"Эпицентр К" намерен активизировать расширение сетей спортивных брендов

Группа компаний "Эпицентр К" планирует активизировать расширение сетей спортивных брендов 4F, The Athlete’s Foot и Intersport как в составе собственных ТЦ, так и за их пределами.

"Мы приняли решение активизировать процесс открытия новых магазинов наших спортивных брендов, поскольку из-за карантинных ограничений этот процесс существенно замедлился. Сейчас мы верим, что большая часть проблем позади, и мы можем вернуться к интенсивному развитию", – сообщил заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров в интервью журналу Commercial Property.

По его словам, группа планирует до конца текущего года открыть 10 магазинов 4F за пределами "Эпицентров", и пять магазинов Intersport помимо тех, которые открываются в каждом новом "Эпицентре". Кроме того в планах открыть 5-6 новых магазинов The Athlete’s Foot.

Гончаров отметил также рост онлайн-продаж спортивных брендов. По его данным, доля онлайн-продаж сети Intersport в Украине в 2020 году увеличилась до 12-14%, тогда как до пандемии показатель составлял 5-6%. "Цель на ближайшие годы – дойти до показателя 20%, и мы уверенно к нему движемся", – отметил он.

Группа компаний Intersport создана в 1968 году. Сеть насчитывает более 6 тыс. магазинов в 47 странах мира. В Украине первые магазины были запущены в 2016 году. На июль-2021 украинская сеть насчитывает 46 магазинов.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 66 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.