Спорт

14:34 07.07.2021

Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

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Утвержден состав сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио

Исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины по представлению национальных федераций утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Олимпиаде в Токио.

"Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос игр с 2020-го на 2021 гг., украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь за право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства молодежи и спорта Украины.

Согласно сообщению, Украину на Олимпиаде будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах).

Спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, борьбе вольной (и женской) греко-римской, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтен-байк), гребле академической, гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе), гимнастике спортивной, гимнастике художественной, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, теннисе настольном, триатлоне и фехтовании.

Поименный состав Олимпийской сборной Украины.

 

Теги: #сборная #олимпиада #украина
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