Спорт

12:36 06.07.2021

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса второй год подряд

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Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса второй год подряд

Организаторы 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", который должен был состояться в Австралии, сообщили об отмене Гран-при в связи с пандемией коронавируса.

"Корпорация Гран-при Австралии (AGPC) совместно с правительством штата Виктория и "Формулой-1" объявила, что Гран-при Австралии "Формулы-1" 2021 года отменен из-за ограничений и логистических проблем, связанных с продолжающейся пандемией COVID-19", - говорится в сообщении на сайте организаторов этапа.

Ранее организаторы "Формулы-1" из-за коронавируса отменили этапы в Канаде и Сингапуре.

Гран-при Австралии, который ранее традиционно проходил в конце марта, в этом году перенесли на осень, он должен был состояться с 19 по 21 ноября. В 2020 году австралийский этап также был отменен из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Теги: #формула_1
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