Спорт

12:04 27.04.2020

"Формула-1" может стартовать в июле в Австрии, первые этапы пройдут без зрителей - организатор гонок

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"Формула-1" может стартовать в июле в Австрии, первые этапы пройдут без зрителей - организатор гонок

Сезон гонок "Формула-1" планируется открыть 3-5 июля этапом в Австрии, сообщила пресс-служба Formula One Group (организатор гонок) со ссылкой на CEO и председателя правления Formula One Group Чейза Кэри в понедельник.

"Мы планируем начать гонки в Европе в июле, августе и начале сентября, а первая гонка пройдет в Австрии в выходные с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки в Евразии, Азии и Америке, завершим сезон в Персидском заливе в декабре с Бахрейном перед традиционным финалом в Абу-Даби. Окончательный календарь будет опубликован позднее", - сказал Кэри.

Он отметил, что первые этапы гонки могут пройти при пустых трибунах.

"Мы ожидаем, что ранние этапы пройдут без фанатов, но надеемся, что фанаты снова станут частью наших соревнований, когда мы продвинемся дальше в расписании. Нам все еще нужно решить много вопросов. Мы будем двигаться вперед только в том случае, когда будем уверены в безопасности и наличии процедур для решения всех возможных проблем", - добавил он.

Теги: #гонки #формула_1
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