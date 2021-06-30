Спорт

15:20 30.06.2021

Нападающий сборной Украины Беседин повредил нескольких мышц на ноге, есть подозрение на повреждение крестовидных связок

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Нападающий сборной Украины Беседин повредил нескольких мышц на ноге, есть подозрение на повреждение крестовидных связок

Нападающий сборной Украины Артем Беседин, который был травмирован во время матча между Швецией и Украиной, по данным первичного медосмотра повредил сразу нескольких мышц ноги, также есть подозрение на повреждение крестовидных связок, сообщил пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский.

"После жуткого столкновения в матче Швеция - Украина игрок покинул поле с помощью медиков. Первичное обследование главным врачом национальной команды Артуром Глущенко показало повреждения сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз можно поставить после проведения МРТ, однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, что не позволит Артему сыграть в ближайшее время", - говорится в сообщении Гливинского, которое обнародовано на сайте Украинской футбольной ассоциации.

Он отметил, что Беседин был оперативно направлен в Киев для обследования и дальнейшего лечения.

"Сегодня утром чартер с Артемом на борту приземлился в столице Украины", - добавил Гливинский.

Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку.

Как позже сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, Беседин возвращается в Киев для прохождения полного обследования после получения травмы во время матча против сборной Швеции.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдётся, и не будет сильных повреждений!", - написал Шовковский на своей странице в Facebook в среду.

Теги: #беседин #травма #уаф
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