Спорт

13:48 02.06.2021

Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу до 2023 года

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Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу до 2023 года

Президент киевского ФК "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали продление его контракта до лета 2023 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

"Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории" Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути. За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед, и мы надеемся, что прогресс продолжится", - подчеркнул Суркис.

Отмечается, что соглашение между тренером и клубом продлено до июля 2023 года.

В минувшем сезоне под руководством Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений.

Теги: #динамо #контракт #луческу
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