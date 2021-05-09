Баскетбольная майка Майкла Джордана продана на аукционе за $1,38 млн

Майка знаменитого американского баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в своем втором сезоне за команду Университета Северной Каролины, ушла с молотка за $1,38 млн.

Как сообщает BBC, это единственная майка, которая была запечатлена на фото по ходу игры в сезоне 1982-83.

Благодаря успешным выступлениям за Университет Северной Каролины в 1984 году Джордан был выбран на драфте NBA.

Его майка сезона 1986-87 в составе Chicago Bulls была продана за $480 тыс.

С 1984 по 1998 год Джордан выступал за Chicago Bulls, завоевав с этой командой шесть титулов чемпионов NBA.