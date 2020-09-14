Спорт

21:06 14.09.2020

"Шахтер" подписал пятилетний контракт с Puma

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"Шахтер" подписал пятилетний контракт с Puma

ФК "Шахтер" подписал пятилетний контракт со спортивным брендом Puma.

Презентация новой формы "горняков" запланирована к старту сезона-2021/22, сообщает пресс-служба клуба. Ранее "Шахтер" играл в форме от компании Nike.

"Я очень рад, что мы начали работу с мировым спортивным брендом Puma. Для "Шахтера" это шаг вперед. Я чувствую, что между нашей командой и командой Puma полная синергия. Мы смотрим в одном направлении, а это – самое главное в сотрудничестве", - отметил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Гендиректор Puma в Украине Владимир Горобец сообщил, что к концу года компания планирует иметь 30 собственных магазинов. Сейчас таких – 25.

"Бренд представлен во всех ведущих спортивных сетях страны. В конце прошлого года мы запустили собственный интернет-магазин. Я уверен, что партнерство с "Шахтером" позволит нам продолжить этот рост, и будет служить неким импульсом для дальнейших достижений. Сегодня и украинская команда Puma, и глобальная команда Puma в Германии, и "Шахтер" активно работают над созданием новой формы", - отметил он.

Теги: #контракт #puma #шахтер
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