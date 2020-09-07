Спорт

17:15 07.09.2020

Киберспорт официально признан видом спорта в Украине – замминистра цифровой трансформации

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Киберспорт официально признан видом спорта в Украине – замминистра цифровой трансформации

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что киберспорт официально признан видом спорта в Украине.

"Только что такое решение было принято на заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине. Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев", - написал Борняков на своей странице в Facebook.

По его словам, в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки, а отечественные команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру.

"Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба… Надеюсь, что киберспорт в Украине сегодня стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны. Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы", - добавил он.

Теги: #киберспорт #спорт
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