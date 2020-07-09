"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

Киевское "Динамо" в 12-й раз стало обладателем Кубка Украины по футболу.

В финале, который состоялся в среду вечером в Харькове, "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу". Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол полтавчанина Руслана Степанюка на 11-й минуте киевляне ответили точным ударом словенца Беньямина Вербича на 28-й минуте.

В дополнительное время команды не забивали, а в серии пенальти "Динамо" сумело победить со счетом 8:7.

"Динамо" идет на втором месте по количеству побед в Кубке Украины после донецкого "Шахтера", в активе которого 13 титулов.

"Ворскла" второй раз в истории играла в финале Кубка страны. В 2009 году команда из Полтавы обыграла в финале "Шахтер".