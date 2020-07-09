Спорт

00:45 09.07.2020

"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

1 мин читать
"Динамо" в серии пенальти обыграло "Ворсклу" в финале Кубка Украины

Киевское "Динамо" в 12-й раз стало обладателем Кубка Украины по футболу.

В финале, который состоялся в среду вечером в Харькове, "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу". Основное время матча завершилось вничью 1:1. На гол полтавчанина Руслана Степанюка на 11-й минуте киевляне ответили точным ударом словенца Беньямина Вербича на 28-й минуте.

В дополнительное время команды не забивали, а в серии пенальти "Динамо" сумело победить со счетом 8:7.

"Динамо" идет на втором месте по количеству побед в Кубке Украины после донецкого "Шахтера", в активе которого 13 титулов.

"Ворскла" второй раз в истории играла в финале Кубка страны. В 2009 году команда из Полтавы обыграла в финале "Шахтер".

Теги: #ворскла #кубок_украины #динамо
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:19 07.07.2020
Ворскла получит 1 млн. от Parimatch в случае победы в Кубке Украины

Ворскла получит 1 млн. от Parimatch в случае победы в Кубке Украины

21:22 04.07.2020
"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

17:35 18.06.2020
ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

ФК "Динамо" ежегодно обходится акционерам в $15-20 млн дотаций - И.Суркис

11:35 17.06.2020
Пересмотр судебного постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с ПриватБанком перенесен на 2 сентября

Пересмотр судебного постановления о признании ФК "Динамо Киев" несвязанным с ПриватБанком перенесен на 2 сентября

19:21 31.05.2020
"Шахтер" обыграл "Динамо" в первом туре возобновленной УПЛ со счетом 3:1

"Шахтер" обыграл "Динамо" в первом туре возобновленной УПЛ со счетом 3:1

14:28 25.05.2020
ПриватБанк попытается вернуть выплаченные А-Банку и ФК "Динамо-Киев" 407 млн грн, в связи с подтверждением Суркисом участия в медиагруппе "1+1"

ПриватБанк попытается вернуть выплаченные А-Банку и ФК "Динамо-Киев" 407 млн грн, в связи с подтверждением Суркисом участия в медиагруппе "1+1"

15:53 11.05.2020
Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

Киевское "Динамо" с 12 мая возобновляет тренировочный процесс

19:12 01.03.2020
"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

"Шахтер" проиграл впервые в нынешнем чемпионате Украины, но сохранил отрыв от "Динамо" в 14 очков

20:23 07.02.2020
"Динамо" подписало нигерийца Бенито и продало парагвайца Дерлиса Гонсалеса

"Динамо" подписало нигерийца Бенито и продало парагвайца Дерлиса Гонсалеса

22:40 29.01.2020
Система VAR будет использована в чемпионате Украины впервые 22 февраля на матче "Динамо" – "Ворскла"

Система VAR будет использована в чемпионате Украины впервые 22 февраля на матче "Динамо" – "Ворскла"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

ПОСЛЕДНЕЕ

Звезда американского футбола Махоумс подписал рекордный в истории спорта контракт на полмиллиарда долларов

Карлсен стал победителем онлайн-турнира Chessable Masters

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд в помощь национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

Зеленский хотел бы возродить ФК "Кривбасс", это поручено депутату Корявченкову

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

Кабмин обеспечил участие украинской сборной "Игр Непокоренных" в международных спортивных соревнованиях в 2021г

ФК "Карпаты" выходит из карантина

Андрей Шевченко и "Эпицентр К" заключили меморандум о сотрудничестве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА