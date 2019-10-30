Спорт

22:51 30.10.2019

"Динамо" обыграло "Шахтер" в Киеве в Кубке Украины

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"Динамо" обыграло "Шахтер" в Киеве в Кубке Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 2:1 в дополнительное время на "Олимпийском" в Киеве в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

На 22-й минуте, после дальнего удара, счет в матче на НСК "Олимпийский" открыл игрок "Динамо" Сергей Сидорчук.

На 2-й дополнительной минуте точным ударом во время углового у ворот "Динамо" сравнял счет Тарас Степаненко.

На 109-й минуте чемпион мира U-20 Денис Попов головой вколотил мяч в сетку ворот после подачи с углового.

Теги: #кубок_украины #футбол
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