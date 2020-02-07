Спорт

11:06 07.02.2020

Бородянский не считает целесообразным создание отдельного Министерства спорта

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Бородянский не считает целесообразным создание отдельного Министерства спорта

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не считает, что создание отдельного Министерства спорта будет эффективным.

"Относительно разделения министерства. Власть понимает, что спорт нуждается в мощном управлении, а мощное управление - это мощные институции. Сейчас мы строим мощное министерство (Министерство культуры, молодежи и спорта - ИФ), мощное агентство (Государственное агентство спорта - ИФ), мы планируем создать Фонд поддержки спорта", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Министр отметил, что формат предыдущего Министерства спорта был менее эффективным, так как оно занималось в большинстве лишь реализацией политик, а не их созданием.

"Новая структура, которая сейчас строится, позволит министерству создавать политику, госагентству реализовывать политики и развивать массовый спорт. Эта конструкция в разы мощнее, чем отдельное министерство", - подчеркнул он.

В связи с этим, уверен Бородянский, необходимо продолжать двигаться в этом направлении и усиливать институции.

Теги: #министерство #бородянский #спорт
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