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01:16 12.01.2021

Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США уходит в отставку

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Исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США уходит в отставку

Чад Вулф уходит в отставку с поста исполняющего обязанности министра внутренней безопасности.

"Я опечален тем, что пошел на этот шаг, поскольку намеревался служить в министерстве до конца этой администрации", - цитирует телеканал CNN письмо Вулфа об отставке.

"К сожалению, это действие оправдано недавними событиями, в том числе продолжающимися и необоснованными судебными решениями относительно обоснованности моих полномочий в качестве исполняющего обязанности министра. Эти события и проблемы все больше отвлекают внимание и ресурсы от важной работы министерства в это критическое время перехода власти", - сообщил он.

По данным СМИ, отставка Вулфа вступит в силу в конце понедельника - 11 января.

Отмечается, что его место займет Пит Гейнор - глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Вулф, который занимал пост главы МВБ в течение 14 месяцев, стал еще одним членом кабинета министров администрации Дональда Трампа, ушедшим в отставку после беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Ранее свои посты покинули министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси ДеВос.

Теги: #министерство #сша #безопасность #отставка
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