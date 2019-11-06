Защитник "Зенита" Ракицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины из-за политики

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий принял решение прекратить выступать за сборную Украины по футболу.

"Поздравляю, сборная Украины, с выходом на ЕВРО-2020, желаю успехов, парни, вы молодцы, игра классная! Десять лет назад я дебютировал за главную команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из сборной Украины", - написал футболист в своем инстаграме в среду.

"Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года, но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?" - добавил он.

30-летний украинец выступал за сборную Украины с 2009 года. С 2006 по 2019 год Ракицкий играл за украинский "Шахтер", а в начале 2019 года перешел в петербургский "Зенит", после этого его не вызывали в национальную команду.